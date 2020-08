Speyer – Bahnhofstraße gesperrt

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend kam es kurz nach 19:00 Uhr in der Schlossstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Hund. Das bisher nicht näher bekannte Fahrzeug fuhr in der Schlosstraße in Richtung Ladenburg, als es kurz nach dem Kreisverkehr mit einem Hund kollidierte, welcher auf die Fahrbahn rannte. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrer ... Mehr lesen »