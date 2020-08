Ludwigshafen – Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Wochenende (21.08., 16:00 Uhr – 24.08.2020, 06:45 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in die Mozartgrundschule in Rheingönheim ein. Aus der Schule wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Schlüssel, ein Laptop und eine Bankkarte entwendet. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der ... Mehr lesen »