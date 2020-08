Ludwigshafen – Selbstbehauptungskurs für Jungen von 7 – 9 Jahren!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anderen Grenzen setzen, sich verteidigen: In einem Selbstbehauptungskurs extra für Jungen von 7 bis 9 lernen Buben, worauf es dabei ankommt.

Inhalt

Wie schütze ich mich vor Übergriffen durch Ältere ?

Wie gehe ich mit anderen Kindern um, wie gehen andere mit mir um?

Darf ich als Junge Angst haben?

Du übst Gefühle zu benennen und zu verstehen.

Durch Rollenspiele erhältst du einen Einblick über

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen.

Es werden ausschließlich Befreiungs- und Abwehrtechniken geübt.

Kurs in der Anne-Frank-Realschule,

Bruchwiesenstraße 310, 67059 Ludwigshafen

für 7 – 9 jährige Jungen

Samstag und Sonntag, 12. + 13. September 2020

jeweils von 10 – 14.00 Uhr / Kursgebühr: € 65,00

Eine Ermäßigung der Kursgebühr ist auf Anfrage möglich.

Spendenkonto: Sparkasse Vorderpfalz Konto 901298, BLZ 545 500 10

IBAN: DE88545500100000901298, BIC: LUHSDE6AXXX

Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband

Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) – Für die Zukunft aller Kinder! Im DKSB, gegründet 1953, sind über 50.000 Einzelmitglieder in ca. 430 Ortsverbänden aktiv und machen ihn zum größten Kinderschutzbund Deutschlands. Sie setzen sich gemeinsam mit über 10.000 Ehrenamtlichen und rund 5.000 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern für die Rechte und Interessen von Kindern sowie für Veränderungen in Politik und Gesellschaft ein. Der DKSB will Kinder stark machen, ihre Fähigkeiten fördern, sie ernst nehmen und ihre Stimme hören. Schwerpunkte seiner Arbeit

sind Kinderrechte, Kinder in Armut und Gewalt gegen Kinder.