Landkreis Bad Dürkheim – VIDEO NACHTRAG – L 530 Unfall – Erntehelfer mit 2,9 Promille – Vollsperrung – Totalschaden

Am Montag kam es gegen 14:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Dossenheimer Landstraße (B 3) zwischen der Straßenbahnhaltestelle "Burgstraße" und dem Hans-Thoma-Platz. Eine 66-jährige Frau, die mit ihrem Mercedes-Benz von Dossenheim in Richtung Heidelberg fuhr, erfasste auf Höhe der Haltestelle Burgstraße einen Gleisarbeiter, lud diesen auf