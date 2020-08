Landau – Zooschule Landau öffnet wieder für Schulen und Kindergärten – Auch in Corona-Zeiten ist ein spannender Unterricht im Zoo möglich!

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits in den Sommerferien präsentierte die Zooschule täglich ein spannendes Ferienprogramm für Kinder. Nun können auch Schulklassen und Kindergarten¬gruppen wieder die Zooschule besuchen. Das Land Rheinland-Pfalz befürwortet den Unterricht an außerschulischen Lern¬orten, wenn es die Infektionslage zulässt und die dann gültigen Hygienema߬nahmen eingehalten werden. Die Zooschule nutzt die in den letzten Wochen gesammelten Erfahrungen mit Kindergruppen im Zoogelände unter Hygieneauf¬lagen und lädt nun Schulen und Kindertagesstätten ein, das vielfältige Bildungs¬programm der Zooschule zu nutzen. Der Unterricht wird – wenn es die Witterung erlaubt – im Freien stattfinden. In der Regel werden die Schulklassen in zwei Gruppen geteilt, damit alle Kinder – trotz der geforderten Abstandshaltung – dem Unterricht gut folgen und die Tie¬re in den Gehegen beobachten können. Vor jedem Unterrichtsbesuch findet ein ausführliches Gespräch zwischen Zoopädagogin und Lehrkraft bzw. Erzieher/ Erzieherin statt, um Unterrichtsinhalte und -methoden sowie das Hygienekon¬zept zusammen zu erörtern. So wird auch in Corona-Zeiten ein Zooschulbesuch zu einem besonderen Erlebnis.

Die Zooschule freut sich sehr über Anmeldungen; diese sind nach wie vor in der Zooverwaltung möglich: Frau Rieder (06341-137011; Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr; In¬formationen auch unter www.zooschule-landau.de)

Quelle: Zoo Landau