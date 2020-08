Landau – Auf dem Weg zur Digitalen Stadt – Landau tritt interkommunalem Netzwerk bei – OB Hirsch: „Gemeinsam gute Lösungen finden“ – Stelle einer bzw. eines Digitalisierungsbeauftragten ausgeschrieben

Rhein-Pfalz-Kreis/Limburgerhof/Mainz/ Erneut Geldautomaten in Rheinland-Pfalz gesprengt INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Mainz (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen und am Samstagmorgen sprengten bislang unbekannte Täter jeweils Geldautomaten in Limburgerhof und in Mendig.In beiden Fällen konnten die Täter flüchten. Die Tatortarbeit der Polizei ist in Limburgerhof abgeschlossen. Die Sprengung richtete im Gebäude der Filiale der Deutschen Bank erheblichen Sachschaden an. Auf ... Mehr lesen »