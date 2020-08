Ilvesheim – Hund angefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht!

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend kam es kurz nach 19:00 Uhr in der Schlossstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Hund. Das bisher nicht näher bekannte Fahrzeug fuhr in der Schlosstraße in Richtung Ladenburg, als es kurz nach dem Kreisverkehr mit einem Hund kollidierte, welcher auf die Fahrbahn rannte. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrer einfach weiter, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Hund erlitt durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen und verstarb noch am Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Autofahrer geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Telefonnummer 0621-174-4111, zu melden.

