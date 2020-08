Hockenheim – Ferienprogramm trotzt Coronavirus

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In den letzten drei Wochen konnten sich insgesamt rund 75 Kinder trotz Coronavirus über drei tolle Ferienwochen im Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk Hockenheim freuen. Als Ersatz für das in diesem Jahr ausgefal-lene Ferienprogramm der Hockenheimer Vereine und Institutionen bot das Pumpwerk jede Woche ein abwechslungsreiches Programm mit Kreativan-geboten und Outdoor-Aktivitäten an. Die ganzen Wochen über fand jeweils das gleiche Programm mit einer festen Gruppe und einem festen Betreuer-team statt. Dabei stand jeder Tag der Woche unter einem bestimmten Mot-to. Die Kindergruppe wurde nochmals altersgemäß aufgeteilt, so dass die eine Gruppe gleich vormittags in den Wald starten konnte, während die an-dere genug Platz im Pumpwerk für kreative Betätigung hatte. Im Wald konnte jeden Tag eine spannende Abenteuer-Rallye bewältigt wer-den. Beim „Robin Hood-Tag“ durfte da natürlich das Bogenschießen genau-so wenig fehlen wie beim „Abenteuer Wilder Westen“ das Goldschürfen. An einem Tag wurde der Zauberwald gerettet und am nächsten das Piraten-schiff von unliebsamen, tierischen Mitfahrern befreit. Nach einem informa-tiven Quiz zum jeweiligen Thema wurden die Gruppen getauscht.



Alle Kreativangebote waren natürlich den Themen entsprechend angepasst, ob Drachen- oder Einhornlaternen, Traumfänger oder Schatzkisten: Für je-den war etwas dabei. Besonders beliebt war beim „Robin Hood-Tag“ das Töpfern von Schalen und Tassen. So versuchte doch jeder eine möglichst große Schale herzustellen. Die Kinder erfuhren nämlich, dass es im Räu-berleben von Robin Hood nicht immer warme Mahlzeiten und meist auch keinen Nachschlag gab, weshalb man beim ersten Mal versuchen musste, so viel wie möglich in seine Schale zu bekommen. Immer freitags war dann das Team von „Geofun“ zu Gast, das schon seit Jahren das Kinderferien-programm durch tolle Aktionen bereichert. Dieses Mal hatten sie einen Fun Biathlon Parcours sowie GPS-Geräte für ein Geocaching im Stadtwald im Gepäck.



Wetter hat mitgespielt

Den Abschluss der drei Wochen bildete freitagabends ein bis zwei Lager-feuer, um einen entsprechenden Mindestabstand zwischen den Kindern zu gewährleisten. Dort wurden Würstchen und Brötchen gegrillt, um sich dann gestärkt auf den Weg zur Nachtwanderung zu machen. Leider musste diese in der zweiten Woche aufgrund eines Gewitters ausfallen. Glücklicherweise stimmte ansonsten während der ganzen Zeit das Wetter, so dass alle Aktio-nen stattfinden konnten. Und wenn es mal gar zu heiß wurde, verschaffte der Rasensprenger eine willkommene Abkühlung. Das Team der Kinder- und Jugendbüros Pumpwerk und seine Helfer freuen sich, dass die Kinder mit so viel Begeisterung dabei waren und sie so viel positive Resonanz erfahren haben. Nach einer einwöchigen Pause gab es zum Ende der Ferien noch zwei Waldwochen, die ebenso ausgebucht sind wie die drei Abenteuerwochen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail