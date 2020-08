Heidelberg – Stadtwerke Heidelberg spenden an OBDACH e.V.

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Museum SchPIRA in Speyer wurde am 23. August 2020 die Sonderausstellung INNOVATION MADE IN SchUM eröffnet, die bis Ende nächsten Jahres zu den regulären Öffnungszeiten des Museums besichtigt werden kann. INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de INNOVATION MADE IN SchUM ist eine Ausstellung des Landes Rheinland-Pfalz mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) in ... Mehr lesen »