Frankenthal – Sperrung in der Heßheimer Straße

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen des Austauschs eines Lampenmasten in der Heßheimer Straße 1, zwischen der Jo-hann-Klein-Straße und der Kopernikusstraße in Höhe des Fußgängerüberweges, ist am Samstag, 29. August, zwischen 9 und 15 Uhr die Sperrung der südlichen Fahrspur erforderlich. Wegen einer Verkehrsinsel im Baustellenbereich kann das Baufeld nicht umfahren werden. Der betroffene Bereich kann deshalb nur in Fahrtrichtung Westen, vom Bahnhof kommend Richtung Krankenhaus, befahren werden. Der Verkehr aus der Gegenrichtung wird über den westlichen Teil der Heßheimer Straße, den Westring, die Lambsheimer Straße und die Jo-hann-Klein-Straße umgeleitet.



Auswirkungen auf den Busverkehr

Die Buslinien 460 und 461 werden aus Richtung Grünstadt über den Westring und die Lambsheimer Straße umgeleitet. Es wird eine Ersatzhaltestelle westlich der Unterführung eingerichtet. Die Fahrten in Richtung Grünstadt starten wie gewohnt am Busbahnhof. In Fahrtrichtung Hauptbahnhof können die Haltestellen Ganghoferstraße und Fontanesistraße nicht bedient werden.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail