Speyer – Brand von Rollcontainern

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

In einem Hinterhof in der Großen Greifengasse kam es aus bislang ungeklärter Ursache in der Nacht von Sonntag auf Montag zum Brand mehrerer Rollcontainer, die mit Verpackungsmaterial eines angrenzenden Verkaufsmarktes gefüllt waren. Durch das Feuer entstand Sachschaden an einer Hauswand sowie einer Dachterrasse. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Das Feuer konnte von der Feuerwehr Speyer, welche mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war, zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Angaben zum Brandgeschehen machen können, werden gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.