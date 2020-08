Ludwigshafen – Ein Ludwigshafener Urgestein wird 90 Jahre alt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Edmund Keller, vom gleichnamigen Schuhhaus Keller, wird am 25. August 90 Jahre alt. Mit seiner Begeisterung, seinem Ehrgeiz und seiner unternehmerischen Weitsicht hat Edmund Keller das Schuhhaus Keller jahrzehntelang geprägt.

Der Ludwigshafener Geschäftsmann erinnert sich aber auch an nicht immer leichte Jahre.

Das Familienunternehmen Schuh Keller wurde 1936 gegründet. Im Jahr 1938 zogen die Kellers von Ludwigstraße 41 in vergrößerte Räume der Ludwigstraße 81 – bis zur Zerstörung Ludwigshafens durch Luftangriff im Jahr 1943. Nach zwei Behelfsdomizilen eröffneten des Kellers das heutige Geschäft in der Wredestraß 10 /Ecke Ludwigstraße. “Damals betrug die Verkaufsfläche 120 Quadratmeter”, sagt Firmeninhaber Edmund Keller, der mit Schuhen aufwuchs.

Er erinnert sich noch an eine lustige Begebenheit: “Als wir im Jahr 1938 von der Ludwigstraße 41 nach 81 umzogen, waren vorübergehend in der Wohnung meiner Eltern zwei Zimmer mit Schuhen total vollgestellt. Zirka anderthalb Meter hoch stapelte sich Karton an Karton. Mit meinen Freunden – wir waren alle 7-8 Jahre alt – gruben wir in diesen Berg von Kartons einen Gang zu einer ‘Höhle’. Irgendwann brach das Ganze über uns zusammen. Durch unsere nun folgende Flucht über die aufgestapelten Schuhkartons, entstand das totale Chaos in Raum. Uns hatte es riesigen Spaß gemacht, unseren Verkäuferinnen beim Aufräumen etwas weniger.”

Gegenüber 1954 hat sich einiges gravierend verändert. Das Lager ist von 80 auf 500 Quadratmeter erweitert worden. Der Verkaufsraum wurde auf 200 Quadratmeter erweitert, das Vorratslager auf vier Ebenen verteilt.

Aber die Firmenphilosophie ist immer noch die Gleiche: Wir sehen uns als Unternehmen, bei dem Beständigkeit und Innovationskraft auf der gleichen Ebene stehen. Besonders am Herzen liegt uns deshalb sowohl die Ausbildung junger Menschen als auch die Fort- und Weiterbildungen unserer Mitarbeiter. Nach unserer Maxime beschäftigen wir deshalb sowohl sehr junge Mitarbeiter als auch langjährige Verkäuferinnen, die teilweise eine Betriebszugehörigkeit von mehr als 30 Jahren aufweisen können. Alle gemeinsam verfolgen die Umsetzung eines unserer obersten Prinzipien: Unseren Kunden einen Service der Spitzenklasse zu bieten. Besonderen Wert legen wir auf umfassende Beratung auf unserem Spezialgebiet Berg- und Wanderschuhe. Unser Haus befasst sich seit Jahrzehnten mit Schuhen dieser Art. Wir kennen alle Herstellungsarten und wissen, worauf es ankommt. Selbst wenn Sie auf Grund zu großer Entfernung oder Zeitmangel nicht zu uns kommen können, beraten wir Sie gerne telefonisch unter: 0621 – 51 12 94. Mit einem Satz: Das Beste für unsere Kunden ist auch das Beste für uns.

Dass Keller ein Visionär ist, bewies er unter anderem, als er Ende der 80er-Jahre bereits eine Internetseite erstellte. „Als die Stadt Ludwigshafen ins Internet ging, waren wir sofort dabei!“, betont Keller. Mitte der 90er-Jahre eröffnete er dann seinen ersten Online-Shop unter:

www.schuh-keller.de .

Auch für die Zukunft hat Edmund Keller die Weichen gestellt, Marcus Keller-Leist, gelernter Betriebswirt wird die eindrucksvolle Unternehmergeschichte im Sinne des Unternehmers weiterführen.

Zu seinem 90. Geburtstag wünschen wir alles Gute, weiterhin Mut und Weitblick, vor allem aber Gesundheit und Zufriedenheit.

