Frankenthal – Mit über zwei Promille vom Rad gestürzt und verletzt

Mannheim/Mannheim-Neckarau/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.00 Uhr, griff ein 19-jähriger Mannheimer zwei Polizeibeamte in der Rheingoldstraße tätlich an. Die Beamten verwehrten dem Heranwachsenden, einen Rettungswagen zu betreten, in dem seine Mutter nach einem Unfall mit einem E-Scooter notärztlich versorgt wurde. Der Aufforderung der Beamten, mit dem persönlichen Aufsuchen der Mutter bis zum ... Mehr lesen »