Haßloch – Einbruch in Solarpark Haßloch

Haßloch / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

In der Nacht von Freitag, 21.08.20, auf den Samstag, gelangten bisher unbekannte Täter, durch gewaltsames Öffnen eines Stabmattenzauns, auf das Gelände des Haßlocher Solarparks. Ob die Täter Beute erlangen konnten, ist noch nicht bekannt. Der Park befindet sich zur Zeit in baulicher Erweiterung, weshalb es diesbezüglich einer umfangreichen Bestandsüberprüfung dort gelagerter Gegenstände bedarf. Die Einstiegsmöglichkeit wurde unmittelbar am Zufahrtsweg des Geländes geschaffen, wobei die Täter vermutlich ein Transportmittel/Fahrzeug mitgeführt haben könnten.

Die Polizei Haßloch bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.:07274/933-0 E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de