Schriesheim – Gleitschirmflieger abgestürzt – Polizei und Feuerwehr im Großeinsatz

Schriesheim / Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am Samstagabend stürzte ein Gleitschirmflieger im Waldgebiet nahe der Schauenburg aus bislang ungeklärter Ursache ab und verfing sich anschließend in einem Baum. Der Pilot verständigte kurz vor 18 Uhr selbstständig die Polizei und Feuerwehr, da er sich in einer Höhe von ca. 15 Metern in einer hilflose Lage befand. Ein Großaufgebot der freiwilligen Feuerwehren aus dem Umkreis, der Polizei sowie der Rettungskräfte suchten anschließend im dichten Waldgebiet zwischen Dossenheim und Schriesheim nach dem Piloten. Dieser konnte kurze Zeit später gefunden werden. Derzeit sind die Spezialisten der Höhenrettung im Einsatz um den Mann zu bergen. Der hilflose Pilot war beim Auffinden ansprechbar. Ob dieser durch den Absturz verletzt wurde ist bislang nicht bekannt.