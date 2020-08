Mosbach – Camper in Binau durch Gasflaschenexplosion schwer verletzt

Mosbach / Binau / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Neckar-Odenwald-Kreis (ots) – Am Freitag, um 20.25 Uhr, wurde durch die Integrierte Leitstelle Neckar-Odenwald-Kreis mitgeteilt, dass sich auf dem Campingplatz “Fortuna” in Binau eine Person bei einer Gasflaschenexplosion verletzt hätte. Einzelheiten waren bislang unbekannt. Vor Ort konnte die Streife des Polizeirevier Mosbach feststellen, dass ein 18-jähriger Camper Verbrennungen am gesamten Körper erlitt, als er beim Kochen eine leere Gaskartusche gegen eine volle austauschen wollte. Hierbei kam es zu einer Stichflamme, die letztendlich laut Notarzt zu Verbrennungen 2. und 3. Grades führten. Die verletzte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Ludwigshafen in eine Spezialklinik geflogen. Durch die Stichflamme wurden keine weiteren Gegenstände in Brand gesetzt. Vor Ort waren 2 Fahrzeuge des Rettungsdienstes mit Notarzt, die Feuerwehr war ebenfalls mit starken Kräften vor Ort.

Archivbild