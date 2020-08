Ludwigshafen – 5.000 Nägel auf der Prälat-Caire-Straße

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Am frühen Morgen des 22.08.2020, kurz vor 5 Uhr, wird ein Wohnungsbrand in der Werderstraße, in Neustadt gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich bereits einige Bewohner des Mehrparteienhauses in Sicherheit gebracht. Der Brandherd konnte im Kellergeschoß des Anwesens ausgemacht und durch die Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht werden. Ein ... Mehr lesen »