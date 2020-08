Weinheim – Nach Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zugang in ein Mehrfamilienhaus im Schlehdornweg. Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangte der Einbrecher so in eine Wohnung und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit mehreren tausend Euro Bargeld Diebesgut flüchtete der Täter anschließend unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei hat die Untersuchung aufgenommen. Zeugen die im Zeitraum Donnerstag, 17.00 Uhr, bis Freitag, 00.50 Uhr, verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Beamten zu wenden.

