Walldürn – Unbekannte Person fügt Pferd große Schnittwunde zu

Mosbach/Neckar-Odenwald/Metropolregion Rhein-Neckar. Damit Gründerinnen und Gründer den Weg in die Selbstständigkeit optimal vorbereiten können, bietet das IHK StarterCenter zur Klärung betriebswirtschaftlicher Fragen am 16. September 2020 einen Beratungsservice an. Die kostenlosen Beratungsgespräche finden in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar in Mosbach statt. Experten geben praktische Tipps, um das Vorhaben optimal zu gestalten und helfen, ... Mehr lesen »