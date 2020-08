Speyer – Rheinhäuser Weide gesperrt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Donnerstagnachmittag warfen unbekannte Täter einen Stein von einer Autobahnbrücke bei Hockenheim auf die A 6. Eine 37-jährige Frau war kurz vor 14 Uhr mit ihrem Skoda auf der linken Fahrspur der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Als sie unter einer Brücke, vermutlich die Continental-Brücke in Höhe des Motodroms Hockenheim, hindurchfuhr ... Mehr lesen »