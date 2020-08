Schwetzimgen – Informationsveranstaltung für werdende Eltern

Schetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die GRN-Klinik Schwetzingen bietet regelmäßig Informationsabende für Schwangere und ihre Angehörigen an – seit Lockerung der Besuchsregeln in Krankenhäusern auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Der nächste Termin ist Montag, 31. August 2020, 19 Uhr, im Konferenzraum der Klinik (Bodelschwinghstraße 10). Geplant ist ein 30-minütiger Vortrag, der auch eine virtuelle Kreißsaalführung beinhaltet. Eine Vor-Ort-Besichtigung des Kreißsaals in der Gruppe ist aus gegebenem Anlass und zum Schutz der werdenden Mütter sowie ihrer Begleiter leider noch nicht möglich. Im Rahmen der Infoveranstaltung für werdende Eltern sind die in Corona-Zeiten üblichen Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, die dem Schutz von Patienten, Besuchern und Mitarbeitern dienen. So wird die Teilnehmerzahl begrenzt auf maximal 20 Paare. Damit der nötige Abstand gewährleistet ist, stehen jeweils zwei Stühle als Paar zusammen und haben zum nächsten Stuhlpaar einen Abstand von 1,50 Meter.

Darüber hinaus gibt es eine Teilnehmerliste, in die Teilnehmende persönliche Daten eintragen und versichern, dass sie kein Fieber haben, keine Krankheitsanzeichen und den Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person ausschließen. Zusätzlich werden Schwangere und deren Partner gebeten, einen Mundschutz zu tragen und sich mit dem bereitstehenden Desinfektionsmittel gründlich die Hände zu desinfizieren. Interessierte Schwangere oder Paare werden gebeten, sich unter der E-Mail-Adresse veranstaltung@grn.de anzumelden. Der Eintritt ist selbstverständlich kostenfrei!

Weitere Termine für Eltern-Infoveranstaltungen an der GRN-Klinik Schwetzingen:

• 14. September 2020

• 28. September

jeweils montags, 19 Uhr Weitere Informationen sowie die genauen Termine aller Veranstaltungen und Kurse finden Sie auf der GRN-Website unter www.grn.de/veranstaltungen-und-termine.