Neckargemündt – Wasserrohrbruch „Im Spitzerfeld“ behoben: Wasserversorgung wiederhergestellt, Straße bleibt noch gesperrt

Neckargemündt / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heute Morgen kam es im Neckargemünder Stadtteil Wiesenbacher Tal in der Straße „Im Spitzerfeld“ zu einem Wasserrohrbruch. Zur Behebung des Schadens musste auch das Trinkwasser kurzzeitig abgestellt werden. Die Stadtwerke Neckargemünd waren schnell vor Ort und konnten die Wasserversorgung bereits am frühen Nachmittag wiederherstellen. Betroffen waren rund 50 Haushalte in den Straßen „Im Spitzerfeld“ sowie im „Dietrich-Bonhoeffer-Weg“.

Verkehrsumleitungen bis nächste Woche

Im Zuge der Arbeiten musste die Straße für den Verkehr vollgesperrt werden. Die Straßensperrung bleibt voraussichtlich bis nächste Woche aufgrund von notwendigen Tiefbauarbeiten bestehen, Fußgänger und Radfahrer können die Stelle aber passieren. Die Buslinie 35 wird weiterhin umgeleitet. Die Haltestellen „Herrenweg“, „Bildungszentrum“ und „Eichendorffstraße“ können bis auf Weiteres nicht angefahren werden. Für die Dauer der Straßensperrung wenden die Busse im Kreisverkehr am Ortseingang von Wiesenbach. Als Ersatzhaltestelle in Richtung Heidelberg wird die Haltestelle „Dreikreuzweg“ angefahren.