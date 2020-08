Mannheim – Jahreshauptversammlung der Jusos Mannheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Eine tolle Idee hatte Andreas Scholz von Edeka Scholz in Ludwigshafen. Schöne Bildmotive von Ludwigshafen fotografieren und bei Facebook hochladen. Aus dem Bild mit den meisten Likes soll eine nachhaltige Tasche entstehen, selbstverständlich mit dem Namen des Fotografen versehen. Mit einer so großen Resonanz hatte er nicht gerechnet. „Nachdem wir so ... Mehr lesen »