Ludwigshafen – Sitzung des Ortsbeirates Gartenstadt am 28.August, 15.00 Uhr

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Mitglieder des Ortsbeirates Gartenstadt treten am

Freitag, 28. August 2020, 15 Uhr,Rathaus, Stadtratssaal (1. OG),zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.

Tagesordnung:

1. Einwohnerfragestunde

2. Bericht des Ortsvorstehers

3. Vorstellung VRN Netbike in der Gartenstadt

4. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Reinigung der Denkmäler und Gedenksteine

5. Antrag der FWG-Ortsbeiratsfraktion

Abgeschleppte Fahrzeuge auf dem Parkplatz Raschigstraße am Mundenheimer Friedhof

6. Antrag der GRÜNEN-Ortsbeiratsfraktion

Sanierung Friesenheimer Weg

7. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Instandsetzung der Inlineskateranlage an der Sachsenstraße

8. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Aufstellung eines Altkleidersammelcontainers

9. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Bolzplatz an der Ernst-Reuter-Grundschule

10. Gemeinsame Anfrage der CDU- und SPD-Ortsbeiratsfraktion

Konzept Umgestaltung Ladenzeile

11. Anfrage der GRÜNEN-Ortsbeiratsfraktion

Insektenfreundliche Grünflächen der GAG

12. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Anwohnerparkplätze Herxheimer Straße

13. Anfrage der GRÜNEN-Ortsbeiratsfraktion

Wißmann- und Petersstraße

14. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Umbaumaßnahmen an der Ernst-Reuter-Schule

Hinweis:

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes stehen nur begrenzte Kapazitäten für die Öffentlichkeit zur Verfügung.

Quelle Stadt Lu