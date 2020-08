Ludwigshafen – Der Fotowettbewerb von EDEKA Scholz geht in die entscheidende Runde

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Eine tolle Idee hatte Andreas Scholz von Edeka Scholz in Ludwigshafen. Schöne Bildmotive von Ludwigshafen fotografieren und bei Facebook hochladen. Aus dem Bild mit den meisten Likes soll eine nachhaltige Tasche entstehen, selbstverständlich mit dem Namen des Fotografen versehen. Mit einer so großen Resonanz hatte er nicht gerechnet. „Nachdem wir so viele schöne Motive bekommen haben, mussten wir uns für 5 Bilder entscheiden die wir jetzt zur Endausscheidung vorstellen“, so Andreas Scholz.

Noch bis Sontag können sie beim Fotowettbewerb von Edeka Scholz abstimmen, welches Motiv auf einer Mehrwegtasche zu sehen sein soll. Einfach das Lieblingsmotiv auf Facebook bis Sonntag 22.00 Uhr liken, das Bild mit den meisten Stimmen soll dann auf die Tasche produziert werden. Dem Fotografen des Bildes winkt dann ein Warengutschein von 500 Euro.



Bild 1:Heike Rödel



Bild 2:Gesine Nehrig



Bild 3:Matthias Thomas Fanck



Bild 4:Frank Gaschott



Bild 5:Beate Dagne

mehr https://www.facebook.com/EDEKA.Scholz.ausgezeichnet.einkaufen/

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail