Landau – Landau per Fahrrad entdecken und Kilometer fürs STADTRADELN sammeln – Stadtverwaltung lädt zu geführten Radtouren ein

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Landau bietet anlässlich der Kampagne STADTRADELN drei geführte Touren für interessierte Bürgerinnen und Bürger an: Tour 1: Klimaschutz durch Radverkehr Montag, 24. August, 16 Uhr Treffpunkt: Ostbahnstraße am Nordende des Ostparks auf Höhe des Café Sörkel. Fahrradstraßen, Brücken, Abstellanlagen: Landau hat in Zukunft viel vor, um den Radverkehr in der Stadt zu stärken. Der Förderantrag zum Aufruf „Klimaschutz durch Radverkehr“ ist eingereicht, ein möglicher Zuschuss von mehr als 7 Millionen Euro steht im Raum. Diese Tour zeigt an mehreren Stationen geplante und bereits erfolgte Maßnahmen im Bereich Radverkehr.

Tour 2: Neue Innenstadtmobilität Mittwoch, 26. August,15:30 Uhr Treffpunkt: Deutsches Tor. Die Tour führt zu großen Teilen über den inneren Ring der Landauer Innenstadt und informiert über die dortigen Änderungen im Bereich Mobilität. An mehreren Stationen werden Verkehrsänderungen in Bereichen wie Königsstraße, Martin-Luther-Straße und Waffenstraße oder auch Hintergründe zum neuen Altstadt-Shuttle erläutert.

Tour 3: Rundtour durch die Stadtdörfer Samstag, 5. September, 11 Uhr Die Tour führt durch Teile der Stadtdörfer und die Landschaften dazwischen – durch Weinberge, Gemüseäcker und an der Queich entlang. Getestet werden die Radwegeverbindungen zwischen den Dörfern mit einem kurzen Abstecher in die Stadt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, Getränke und Verpflegung mitzubringen. Die Touren werden begleitet von Verkehrsdezernent Lukas Hartmann und Ralf Bernhard, Leiter der Mobilitätsabteilung beim Stadtbauamt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Stadt Landau