Haßloch – Mehrere Gebäude am “Sandbuckel” in Brand geraten -Löscharbeiten der Feuerwehr Haßloch gestalteten sich schwierig

Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am Donnerstag, 20.08.2020, um 19:53 Uhr, alarmierte die Integrierte Leitstelle die Feuerwehr Haßloch. Auf dem “Sandbuckelgelände” würde ein Nebengebäude brennen. Da das Gebiet weitläufig ist, und keine genaueren Angaben vorlägen, rückte die Wehr mit 9 Fahrzeugen und 44 Kräften aus.

Auf einem Gartengrundstück, südlich der L532, brannten mehrere Gebäude, das Hauptgebäude in voller Ausdehnung.

Mehrere Trupps gingen unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung mit fpnf Strahlrohren vor. Unter anderem konnten zwei Gasflaschen, vor einer Detonation, aus dem Gebäude geborgen und gekühlt werden.

Da das Sandbuckelgelände nicht an das Wasserleitungsnetz angeschlossen ist, musste ein anfänglich Pendelverkehr zum nächstgelegenen Hydranten an der Westrandstraße eingerichtet werden. Zeitgleich wurde eine, etwa 400 m lange, B-Leitung vom Hydranten zum Brandobjekt verlegt.

Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch weit in die Nacht hinein.

Auch der erste Beigeordnete und Feuerwehrdezernent, Tobias Meyer, machte sich ein Bild der Lage.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, ein Rettungswagen blieb aber zur Sicherheit der Einsatzkräfte vor Ort. Auch die Polizei war mit zwei Fahrzeugen vor Ort.

Weder zur Brandursache, noch zur Schadenshöhe, können derzeit von Feuerwehrseite eine Aussage getroffen werden.

Text/Bild:Freiwillige Feuerwehr Haßloch

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail