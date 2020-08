Haßloch – Brand in Gartenbaubetrieb

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Morgen des 20.08.2020, gegen 5 Uhr wurde ein Alarm in einer Gaststätte in der Valentin-Bauer-Straße ausgelöst. Bislang unbekannter Täter brach die Eingangstür der Gaststätte auf, entwendete nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nichts. Ein schlanker, ca. 180 cm großer Mann mit heller Oberbekleidung wurde an der Tatörtlichkeit gesehen. Wer hat am Donnerstagmorgen verdächtige ... Mehr lesen »