Frankenthal – Landtagsabgeordneter Martin Haller – Theater Alte Werkstatt e.V. erhält 9.500,00 Euro für digitale Projekte

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie der Landtagsabgeordnete Martin Haller (SPD) mitteilt, erhält das Theater Alte Werkstatt Frankenthal e.V. im Rahmen des Kulturprogramms der Landesregierung eine Förderung in Höhe von 9.500 Euro zur Umsetzung von digitalen Projekten. „ Das TAW ist eine der zentralen Säulen in der Frankenthaler Kulturlandschaft und leidet, wie viele andere Kulturschaffende, sehr unter den Folgen der Corona-Pandemie. Ich freue mich, dass mit der Förderung des Landes dem Theater hier weitere Möglichkeiten gegeben werden können, die Krise zu bestreiten und trotz immer noch geltender Beschränkungen weitere und neue Akzente des Spielbetriebs gesetzt werden können. Die Corona-Pandemie hat verstärkt aufgezeigt, wie wichtig die Neuen Medien geworden sind“ so der Abgeordnete Martin Haller. Die Förderung „Neue Medien in der Kultur“ ist eine zentrale Säule des Programms „Im Fokus – 6 Punkte für die Kultur“, das die Landesregierung zur Unterstützung der rheinland-pfälzischen Kulturszene während der Corona-Pandemie ins Leben gerufen hat. Für das Kulturpaket stellt die Landesregierung insgesamt 15,5 Millionen Euro zur Verfügung. Neben Arbeitsstipendien für Kulturschaffende und der Unterstützung von Kulturvereinen soll auch die Entwicklung neuer, digitaler Zukunftsformate gefördert werden.

„Eine Gesellschaft ohne Kultur ist nicht vorstellbar. Auch in Zeiten von Corona ist es wichtig, dass Kunst und Kultur ihre gesellschaftliche Funktion wahrnehmen können. Die Digitalisierung ermöglicht neue künstlerische Ausdrucksformen, die Kunst und Kultur auch unter Pandemiebedingungen erlebbar machen“, so der Abgeordnete Martin Haller. Zur Entwicklung von Online-Auftritten, zum Erwerb von Hard- und Software oder zur Realisierung digitaler Projekte können Kultureinrichtungen, Kulturinstitutionen sowie Kulturschaffende in Rheinland-Pfalz eine Förderung von bis zu 10.000 Euro erhalten. Landesweit haben bisher 84 Kultureinrichtungen eine Förderzusage für digitale Projekte erhalten, insgesamt wurden bisher 541.272 Euro an die rheinland-pfälzische Kulturszene bewilligt. Anträge können noch bis zum 15. September gestellt werden.