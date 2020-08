Edenkoben – Förderverein Fritz Walter Stiftung – Rainer Keßler weiterhin Vorsitzender

Edenkoben/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Sportschule des Südwestdeutschen Fußballverbandes in Edenkoben fand am Donnerstag, 20.08.2020, die 9. ordentliche Mitgliederversammlung des Fördervereins Fritz Walter Stiftung statt. Die anwesenden Mitglieder wählten erneut Rainer Keßler für die nächsten drei Jahre zum Vorsitzenden des Fördervereins. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Torben Degen und Norbert Weise gewählt, Schatzmeister ist Paul Dillenberger. In einer sehr harmonischen Versammlung wurden weiterhin in den Vorstand gewählt: Hans-Peter Briegel, Annemarie Becker und Bernd Rieder (alle Beisitzer) sowie Oliver Herrmann (Geschäftsführer).

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail