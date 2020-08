Dudenhofen – Das Sprintermeeting der Bahnradasse in Dudenhofen wurde abgesagt

Dudenhofen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Radfahrerverein Dudenhofen 1908 e.V. hat das Sprinter-Meeting wegen der Coronavirus-Pandemie auch abgesagt. Dies hat der Verein RV 08 Dudenhofen auf seiner Internetseite www.rv08dudenhofen.de veröffentlicht. Das Sprintermeeting hätte am Freitag 21. August und am Samstag 22. August 2020 stattfinden sollen. Im Vorjahr fand das 25. Internationale Radsport-Jubiläumsmeeting mit einem Steherrennen am 23. August 2019 statt. Am Start waren Olympiasiegerin Miriam Welte mit dem Bahnrad-Team Rheinland-Pfalz. Die Bahnrad-Veranstaltungen mit vielen Radsportassen waren in der „Dudenhofener Badewanne“ in der Nähe von Speyer immer gut besucht.

