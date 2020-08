Barbelroth-Kapsweyer – Enkeltrickbetrügerin – “Schaff dich aus der Leitung”

Barbelroth-Kapsweyer/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Gegen 15:30 Uhr, am Nachmittag des 20.08.2020, meldete sich eine junge Frau bei einem Mann in Barbelroth. Die Anruferin gab an, eine Enkelin zu sein. Der 82-Jährige bemerkte sofort, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte und gab der akzentfreies Deutsch sprechenden Anruferin die direkte Antwort, sie solle sich aus der Leitung schaffen. Daraufhin wurde das Gespräch von der Anruferin beendet. In Kapsweyer wurde gegen 16:15 Uhr eine 59-Jährige von einer jungen Frau mit den Worten “Du, ich bin’s. Vielleicht verstehst du mich schlecht, da ich einen Mundschutz trage” am Telefon angesprochen. Die Anruferin gab vor, für den Kauf einer Eigentumswohnung einen 4-stellingen Betrag an einen Notar zahlen zu müssen. Das Geld würde ihr allerdings erst am kommenden Montag zur Verfügung stehen. Auch hier scheitere das Betrugsversuch, weil sich die 59-jährige nicht auf die Masche einließ.

