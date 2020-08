Speyer -Roter Reisekoffer auf Tankstellengelände sorgte für Polizeieinsatz

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am Donnerstagmorgen kam es in der Wormser Landstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen, nachdem die Polizei gegen 08:30 Uhr über den Fund eines herrenlosen Koffers im Bereich der dortigen JET-Tankstelle informiert wurde. Aufgrund der Mitteilung wurde der betroffenen Fahrbahn- sowie Fuß-und Radwegbereich zwischen den Einmündungen Am Rabensteiner Weg und dem Alten Postweg abgesperrt und der Verkehr umgeleitet. Hinzugezogene Spezialkräfte der Polizei (Delaborierer) konnten letztlich Entwarnung geben. Nachdem nach einer ersten Untersuchung zunächst noch von Bekleidungsstücken als Inhalt des Koffers ausgegangen wurde, war nach dem Öffnen festzustellen, dass dieser leer war. Derzeit ist nicht bekannt, wer den roten Reisekoffer im Randbereich des Tankstellengeländes abgestellt hat. Neben der Polizei Speyer, die mit mehreren Streifen vor Ort war, befand sich auch die Feuerwehr Speyer am Einsatzort. Gegen 10:15 Uhr konnten die Absperrung in der Wormser Landstraße aufgehoben und die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail