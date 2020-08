Sinsheim – Auffahrunfall zweier LKWs auf der #A6 – Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet – aktuell noch Rückstau von 4km

Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Weil er den Bremsvorgang eines vorausfahrenden Lkws übersah, fuhr ein Lkw-Fahrer am späten Donnerstagvormittag, gegen 11.20 Uhr, auf diesen auf.

Durch den Aufprall wurde der Verursacher leicht verletzt, nach seiner notärztlichen Behandlung -der Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle gebracht- wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Etwas über eine Stunde war die A 6 ab der Anschlussstelle Sinsheim-Süd voll gesperrt. Der Lkw des Unfallverursachers wird derzeit geborgen und abgeschleppt.Eine Spur in Richtung Mannheim ist frei gegeben, sodass der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden kann.

Der Rückstau beträgt nach wie vor vier Kilometer.

Mit der Aufhebung der Teilsperrung ist bis gegen 14 Uhr zu rechnen.