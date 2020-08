Rhein-Pfalz-Kreis – VIDEO NACHTRAG – Deutsche Bank Geldautomatensprengung in Limburgerhof

Rhein-Pfalz-Kreis – Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits berichtet wurde heute am 20.08.2020, gegen 04:53 Uhr, ein Spregstoffanschlag auf die Deutsche Bank Filiale in der Speyerer-Straße in Limbugerhof verübt. Der Geldautomat als auch der Bankvorraum schwer beschädigt. Wie das LKA nun mitteilt sind die Täter flüchtig. Zu den Tätern gibt es bislang keine Hinweise. Wer hat in der Nacht vor oder auch nach der Tat ungewöhnliche Beobachtungen in Limburgerhof oder Umgebung gemacht?

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail