Rhein-Pfalz-Kreis – Erstmeldung: Geldautomat der Deutschen Bank im Limburgerhof gesprengt

Limburgerhof/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar.

Heute am frühen Morgen wurde der Geldautomat im Vorraum der Deutschen Bank in Limburgerhof gesprengt. Aktuell ist die Speyerer Straße im Limburgerhof , in Höhe der Deutschen Bank, gesperrt.

Näheres ist aktuell noch nicht bekannt.Es wird nachberichtet.

Bild MRN News

