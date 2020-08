Neustadt – Nachtrag: 64 jähriger setzt sich gegen Zwangsräumung zur Wehr und verletzt dabei städt.Mitarbeiter sowie Feuerwehrleute

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Bis Sommer 2022 entsteht das über 18.500 m² große Bürogebäude in der Ludwigshafener Innenstadt. Knapp 60 Millionen Euro investiert die Mannheimer Pro Concept in den neuen Standort der Pfalzwerke-Hauptzentrale.Das neue Gebäude entsteht in der Innenstadt, auf dem ehemaligen C&A Gelände. Mieter wird die Pfalzwerke Gruppe sein. INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Am Mittwoch, 19. August ... Mehr lesen »