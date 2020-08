Neustadt a. d. Weinstraße – Erstmeldung: 3 Verletzte bei Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften – 64-Jähriger wehrt sich gegen Zwangsräumung!

Neustadt a. d. Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Rotkreuzstraße kam es heute Morgen gegen 10:08 zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften. Ein 64-Jähriger sollte zwangsgeräumt werden. Laut Polizei soll er seine Wohnung in Brand gesteckt haben und Molotowcocktails geworfen haben. Dabei wurden 3 Personen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Gegen 10:50 konnte der Einsatz beendet und der Mann festgenommen werden. Es wird nachberichtet!

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail