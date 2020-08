Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Während ein 59-jähriger Mann aus Speyer am Mittwochabend (19. Aug. 2020, 20:30 – 20:50 Uhr) eine Gaststätte in Haßloch (Aumühle 1) besuchte, entwendeten Unbekannte sein Motorrad. Die rote Harley Davidson Street Glide hatte einen Zeitwert von ca. 20.000.- EUR. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Vorfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.