Weinheim – Nadine Schön trifft Johannes Steiniger auf Sommertour an der Universität Speyer

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Nadine Schön besucht am 25. August 2020 die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Der Besuch ist Teil der Sommertour des direkt gewählten Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Neustadt-Speyer Johannes Steiniger (CDU). Er besucht dabei ab dem 11. August über 30 verschiedenste Unternehmen, Institutionen und Vereine. Im Mittelpunkt des Besuchs aus Berlin stehen neben Fragen der Hochschulfinanzierung zentrale Forschungsfelder der Universität Speyer: Die Modernisierung und Digitalisierung von Staat und Verwaltung. Passend dazu haben die Abgeordneten im Juni dieses Jahres ein Buch vorgelegt, das diese Themen behandelt.



Im Buch „NEUSTAAT“ machen Nadine Schön und Thomas Heilmann gemeinsam mit weiteren 63 Unionsabgeordneten und Experten 103 Vorschläge für eine grundlegende Reformierung des Staates und der Politik. Johannes Steiniger als direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Neustadt-Speyer hat als Co-Autor ebenfalls mitgewirkt. Während des Besuchs wird die Universität eine Podiumsdiskussion anbieten, in der sich Rektor Professor Dr. Holger Mühlenkamp mit den Bundestagsabgeordneten über die zentralen Thesen des Buches austauscht. Da ein großes Publikum derzeit auch an der Universität Speyer nicht zulässig ist, wird die Veranstaltung am 25. August ab 12:00 Uhr als Livestream über Facebook auf der Seite der Universität sowie der Abgeordneten übertragen: www.facebook.com/uni.speyer/live/ Im Anschluss bietet sich für Nadine Schön und Johannes Steiniger noch die Gelegenheit für einen kurzen Besuch am Grab von Helmut Kohl im Adenauer-Park.

Quelle: Fotos: Tobias Koch