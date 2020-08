Speyer – Von-Denis-Straße gesperrt

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar(ots) INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de In der Zeit von 14.08.2020, 16.00 Uhr, bis 17.08.2020, 08.00 Uhr, werden an einem Traktor durch bislang unbekannte Täter, welcher auf dem Gelände des EWF im Nachtweideweg abgestellt ist, die Seitenscheiben eingeschlagen. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 ... Mehr lesen »