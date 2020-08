Mannheim-Waldhof – Kollision zwischen Pkw und Kind mit Fahrrad Zeugenaufruf!

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag kam es gegen 14:50 Uhr zu einer Körperverletzung am Brunnen in der Rockenauer Straße. Ein bislang unbekannter Mann erschien mit seinem Pkw an dem Brunnen und wollte mehrere Kanister mit Wasser füllen. Er regte sich hierbei über eine 22-jährige Frau auf, die mit ihrem Pkw davor parkte, nachdem sie zuvor ihren ... Mehr lesen »