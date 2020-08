Mannheim – VfR verpflichtet Trio – Rasenspieler bauen ihren Kader weiter aus

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Knappe drei Wochen vor dem Ligastart verpflichtet der VfR Mannheim mit Patrick Haag (30), Anes Klicic (26) und Lauris Rafael Schneider (18) drei weitere Spieler. Haag, im defensiven Mittelfeld beheimatet, bringt eine ordentliche Portion Erfahrung aus höherklassigen Ligen mit und erlebte seinen sportlichen Höhepunkt beim SSV Jahn Regensburg, für den es zwischen 2012 und 2014 jeweils 21 Zweit- und Drittligabegegnungen zu absolvieren gab. Darüber hinaus bestritt der Defensivspezialist für den SV Waldhof und die U23 des Karlsruher SC mehr als 100 Regionalligaspiele. Zuletzt kickte der ältere Bruder von Yanick Haag bei der U23 des FC 08 Villingen in der südbadischen Landesliga Staffel III und stieg mit den Doppelstädtern in der vergangenen Runde als Spitzenreiter in die Verbandsliga Südbaden auf. Auch Anes Klicic schaffte in der Saison 2019/2020 mit seinem Club den Sprung in die nächsthöhere Spielklasse.

Der Innenverteidiger striff sich in der Verbandsliga Südwest das Trikot des FC Speyer über und trug anhand seiner Qualitäten maßgeblich dazu bei, dass die Römerstädter mit 15 Gegentoren in 20 Spielen einen absoluten Spitzenwert in puncto defensiver Stabilität aufweisen konnten. Klicic war ein echter Dauerbrenner und stand von 20 möglichen Begegnungen 19 Mal auf dem Platz. Nach der erfolgreichen Zeit in Speyer heuerte er zunächst beim SV Büchelberg an, allerdings zieht es ihn nun doch zum VfR, wo es ein Wiedersehen mit Andreas Backmann und den Spielern Ugo-Mario Nobile und Marc-David Thau gibt. Alle drei Akteure kennt Klicic bereits aus Speyer. Lauris Rafael Schneider wechselt von der A- Jugend des FSV Frankfurt zu den Rasenspielern. Der blutjunge Außenstürmer brachte es bei den Hessen auf 12 Einsätze in der U19 Bundesliga Süd/Südwest. Zuvor spielte Schneider für den FSV Mainz 05 in der U 17 Süd/Südwest und stand dort bei 10 Partien auf dem Platz.