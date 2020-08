Mannheim – Stadtentwässerung Mannheim saniert den größten Abwasserdüker der Stadt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. „Sie parken. Wir fahren“: So steht es in großen, weißen Lettern auf dem Heck des neuen Altstadt-Shuttles geschrieben, der ab sofort klimafreundlich und kostenfrei seine Runden in der Landauer Innenstadt dreht. Der Bus der Linie 534 ist einer der zentralen Bausteine der großangelegten Neuordnung der Innenstadtmobilität. Der Hybridbus verkehrt im 20-Minuten-Takt auf dem ... Mehr lesen »