Ludwigshafen – Streit in Supermarkt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Weil sich ein 30-Jähriger in einem Supermarkt in der Sudetenstraße nicht an die geltenden Abstandregelungen hielt und seine Mund-Nasenmaske nicht ordnungsmäßig trug, kam es am 18.08.2020, gegen 17:30 Uhr, zu Streitigkeiten mit einem 39-Jährigen. Im Verlauf des Streits trat der 30-Järhige dem Älteren in den Rücken. Der 39-Jährige wurde hierdurch nicht verletzt. Durch andere Einkaufende wurde der Streit geschlichtet.

