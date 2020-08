Heidelberg – „#Digitales Wirtschaften“: Beratung und Workshops für Heidelberger Unternehmer: Angebote für Einzelhändler und Handwerksbetriebe: Anmeldung noch bis 28. August möglich!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg nimmt erstmals am „Stadtradeln“ teil. Dabei treten Heidelberginnen und Heidelberger vom 20. September bis 10. Oktober 2020 in die Pedale und setzen ein Zeichen für den Klimaschutz und Radverkehr. Ziel ist, innerhalb von 21 Tagen möglichst viele Rad-Kilometer für die Stadt Heidelberg zu sammeln. Gefahren wird in ... Mehr lesen »