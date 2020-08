Frankenthal – Projekte und Helfer für den Freiwilligentag am 19. September gesucht – Anmeldung bis 31. August möglich

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 19. September, heißt es beim Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar wieder: Wir schaffen was! Die Corona-Pandemie mit Sicherheitsauflagen, Mindestabstand und Hygieneregeln erfordert in diesem Jahr eine angepasste Vorgehensweise und Umset-zung. Deshalb findet die siebte Ausgabe analog und digital statt, um das Ehrenamt in der Re-gion zu wertschätzen und zu stärken. Für Frankenthal sind aktuell zwei Projekte gemeldet, aber es werden noch weitere gesucht. Interessierte Helfer können sich in die bereits gemelde-ten Projekte eintragen oder noch auf das passende Projekt warten. Wer Projekte eintragen will oder sich als Helfer anmelden möchte, hat dazu noch bis zum 31. August Gelegenheit.



Helfer gesucht

Die Stadt Frankenthal ruft Einzelpersonen, Familien, Freundeskreise, Vereinsmitglieder aber natürlich auch Firmenteams dazu auf, sich an Deutschlands größtem Ehrenamtsevent zu beteiligen.Neben guten Gesprächen, Spaß und dem gemeinsamen Schaffen gibt es für alle Helfer als Dankeschön das blaue „Wir schaffen was“-T-Shirt sowie freie Fahrt zum Projekt mit Bussen und Bahnen des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar am Tag der Veranstaltung.



Projekte online anmelden und Helfer finden

Zentrale Kommunikations- und Anmeldeplattform ist die Webseite www.wir-schaffen-was.de. Dort können Aktionen in den Kategorien Handwerk, Kultur, Umwelt, Tiere, Ausflüge und Sonstiges eingetragen und verwaltet werden. Die angebotenen Projekte sollten dem Wohle der Allgemeinheit dienen und innerhalb eines Tages umgesetzt und zum Abschluss gebracht werden können. Damit ist garantiert, dass nichts Angefangenes liegenbleibt und auch die Freiwilligen am Abend sehen, was sie geleistet haben. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie gibt es auch die Möglichkeit, „kontaktlose“ Angebote zu plat-zieren – und zum Beispiel zu Kuchenspenden für Pflegepersonal oder weitere Unterstützung, die Helfer Zuhause umsetzen können, aufzurufen.

Bereits eingereichte Projekte

Förderverein für jüdisches Gedenken: Stolpersteine reinigen

Der Förderverein für jüdisches Gedenken Frankenthal ruft dazu auf, die bisher verlegten 87 Stolpersteine zu reinigen, die an das Schicksal jüdischer Frauen, Männer und Kinder erinnern sollen. Denn das Metall dunkelt mit der Zeit nach und die Schrift wird schwerer lesbar. Der Förderverein stellt für den Freiwilligentag alle notwendigen Reinigungsmittel zur Verfügung. Es wird empfohlen, sich Plastikhandschuhe und eine kleine Unterlage mitzubringen, da man sich für die Reinigung öfter hinknien muss. Die Aktion ist für alle Altersgruppen (ab 10 Jahren) geeignet. Der Förderverein bedankt sich im Anschluss mit Kaffee und Eis. Insgesamt sucht der Förderverein 20 Freiwillige.

Ortsvorsteher und Arbeitsgemeinschaft Mörsch: Bau eines Lebensturms für Kleintiere

Der Ortsvorsteher und die Arbeitsgemeinschaft Mörsch möchten einen Beitrag zu Naturthe-men leisten und rufen am Freiwilligentag zum gemeinsamen Bau eines Lebensturms für ver-schiedenste Kleintiere, Insekten und Vögel auf. Entstehen soll der Unterschlupf mit Nistplät-zen im Renaturierungsgebiet nördlich der A6. Geplant ist die Errichtung eines Natursteinfun-daments als Untergrund (z.B. aus Sandsteinen). Darauf wird ein Paletten-Turms mit Gehöl-zen, Ziegelsteinen, Schilf, Holzstämmchen, Reisig und einem Ziegeldach bedeckt. Benötigt werden hier zehn Helfer.



Mehr zum Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar

Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar wurde 2008 zur Stärkung des bürger-schaftlichen Engagements im Dreiländereck Baden-Hessen-Pfalz ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Wir schaffen was“ wird er seitdem alle zwei Jahre am dritten Samstag im Sep-tember durchgeführt. Er ist eingebettet in die bundesweite Woche des bürgerschaftlichen En-gagements und war mit zuletzt 7.500 Teilnehmern die bundesweit größte Veranstaltung dieser Art. Der Freiwilligentag 2020 wird unterstützt durch BASF SE, SAP SE, HORNBACH Bau-markt AG, engelhorn GmbH, GO7 AG, WallDecaux, Verkehrsverbund Rhein-Neckar, SV Sparkassenversicherung und wob AG.

Informationen zum Freiwilligentag gibt es auch unter freiwilligentag@m-r-n.com oder unter www.wir-schaffen-was.de