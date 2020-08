Mannheim – Bürgerservice in K 7 bleibt geschlossen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Bürgerservice in K 7 bleibt geschlossen – Führerscheinstelle, Standesamt und Ausländerbehörde von der Schließung nicht betroffen

Aufgrund einer bestätigten Coronavirus-Infektion innerhalb der Mitarbeiterschaft des Bürgerservice Zentrum Mitte in K 7 (Schalterhalle) und den damit verbundenen infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen, musste der Bürgerservice kurzfristig schließen und wird voraussichtlich noch bis einschließlich 26. August geschlossen bleiben.

Die vereinbarten knapp 1000 Termine konnten alle auf andere Standorte verlegt werden. Die davon betroffenen Bürgerinnen und Bürger wurden bereits per E-Mail informiert. Aus diesem Grund bitten wir die Bürgerinnen und Bürger nach wie vor, aufmerksam ihr E-Mail-Postfach zu verfolgen.

Führerscheinstelle, Standesamt und Ausländerbehörde geöffnet

Die Führerscheinstelle, das Standesamt und die Ausländerbehörde in K 7 sind von der Schließung des Bürgerservice nicht betroffen, vereinbarte Termine können wahrgenommen werden. Auch der Betrieb in allen anderen Bürgerservice-Standorten läuft wie geplant weiter. Die Abholung von fertigen Pass- und Ausweisdokumenten kann weiterhin ohne Termin auch im Bürgerservice Zentrum Mitte in K 7 erfolgen.

Das Bürgerservice Zentrum Mitte in K 7 wird spätestens am 27.08. wieder öffnen. Die Stadtverwaltung versucht alles, um einen früheren Öffnungstermin möglich zu machen.

Die Rückkehr zum „Normalbetrieb“ (offene Sprechstunde sowie Terminvereinbarung) für alle Bürgerservices ist für den 1. September geplant.

Quelle Stadt Mannheim