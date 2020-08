Ludwigshafen – Theaterkasse öffnet am 01.09.2020

Dannstadt-Schauernheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer als Sieger aus dem 33. Mundart-Wettbewerb Dannstadter Höhe hervorgeht, wird beim Finale am 28. August 2020 entschieden. Dann werden 15 Mundart-Autoren aus der gesamten Pfalz und den benachbarten Regionen auf der Bühne im Zentrum Alte Schule in Dannstadt stehen und ihre Beiträge persönlich vortragen. Anschließend liegt es an der ... Mehr lesen »