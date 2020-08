Ludwigshafen – Schulanfang – Kinder die gut sehen, lernen leichter

Ludwigshafen / Metrropolregion Rhein-Neckar.

Gegen Ende der Sommerferien heißt es, die Schulsachen für das kommende Schuljahr zu besorgen, damit zu Schulbeginn alles für einen erfolgreichen Start bereit ist. Daran, dass zur guten Vorbereitung bei Jugendlichen, kleineren Kindern und besonders bei Schulanfängern auch unbedingt ein Sehtest gehört, denken viele Eltern nicht.

Zum Beginn des neuen Schuljahres sind Kinder und Eltern immer gespannt, was es bringen mag. Alle wissen, dass Kindern und Jugendlichen viel abverlangt wird und sie unter enormem Leistungsdruck stehen. Da versteht es sich von selbst, dass alle äußeren Rahmenbedingungen stimmen müssen. Hierzu gehört nicht zuletzt das gute Sehen. Oft werden Fehlsichtigkeiten bei Kindern nicht frühzeitig genug erkannt. Leistungsabfall, Lernunlust bis hin zur Schulmüdigkeit, Kopfschmerzen und Müdigkeit bis zum Gefühl der Überforderung können die Folgen sein.

Für viele Erwachsene ist es selbstverständlich, im Abstand von ca. zwei Jahren die Augen bei einem Optiker oder Augenarzt prüfen zu lassen. Ergeben sich bei Erwachsenen meistens nur kleinere Abweichungen in der Sehstärke, verhält sich dies bei Kindern vollkommen anders. Da sich die Augen, so wie der gesamte kindliche Körper, in Wachstum und Entwicklung befinden, ist es absolut wichtig, das Sehvermögen über die normalen Vorsorgeuntersuchungen hinaus regelmäßig zu prüfen. Durch Wachstumsschübe bedingt, kann es bei Kindern sehr schnell zu Veränderungen kommen. Auch wenn das Kind bereits eine Brille trägt und bisher gut damit zurechtgekommen ist, kann sich das überraschend ändern.

Nicht erkannte oder unvollständig korrigierte Fehlsichtigkeiten können sich auf das Lernverhalten und Leistungsvermögen auswirken. Kann das Kind schlechter von der Tafel oder im Buch lesen, kommt es schnell zu Überanstrengungen, Kopfschmerzen und Unlust. Deshalb ist es wichtig, das Sehvermögen von Kindern in wesentlich kürzeren Abständen zu überprüfen, als dies bei Erwachsenen erforderlich ist. “Wir bieten gerade für Kinder und Jugendliche regelmäßige Überprüfungen der Sehleistungen an. So können wir eine durch Fehlsichtigkeit verursachte Lernunlust schon im Vorfeld abwenden und im Bedarfsfall rechtzeitig einen Augenarzt zu Rate ziehen,” erläutert Herr Adam, Augenoptikermeister von Optik Adam in Ludwigshafen.

Da moderne Kinderbrillen bequemen Tragekomfort bieten und zudem modisch aussehen, werden sie auch gerne aufgesetzt. “Die Bereitschaft, eine Brille zu tragen, ist glücklicherweise deutlich gestiegen. Wir achten schon bei der Auswahl unserer Kinder- und Jugendbrillenkollektionen darauf, dass Brille tragen Spaß macht und cool ist”, so Herr Adam.

Fazit: Eltern sollten nicht abwarten, bis Fehlsichtigkeiten ihrem Kind im beschriebenen Maße das Lernen erschweren, sondern durch regelmäßige Sehtests dafür sorgen, dass hier die äußeren Rahmenbedingungen stimmen.

